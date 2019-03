Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Recklinghausen: Verfolgungsfahrt über die Kaiserstraße in Richtung Recklinghausen

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 1 Uhr, wollten Polizeibeamte auf der Kaiserstraße in Herten einen Autofahrer kontrollieren. Als der das bemerkte, beschleunigte er und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Recklinghausen, um sich der Kontrolle zu entziehen. Trotz Anhaltesignalen fuhr der 30-Jährige Recklinghäuser weiter mit hoher Geschwindigkeit in den Baustellenbereich in Höhe der Straße Distelner Heide. Am Ende der Baustelle kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Betonpfeiler. Hier kam das Auto zum Stillstand. Der 30-jährige stieg nun aus und flüchtete zu Fuß. Die Beamten verfolgten ihn über die Holzheide in Richtung eines Waldgebietes. Hier konnte er schließlich von den Polizeibeamten festgenommen werden. Er wurde zur Wache gebracht. Da sich bei ihm Hinweise ergaben, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte, wurde ihm hier eine Blutprobe entnommen. Bei der Durchsuchung seines Autos wurden darüber hinaus Sachen, unter anderem Schmuck, gefunden. Da es sich dabei um mögliches Diebesgut handeln könnte, wurde es sichergestellt. Bei dem Unfall entstand 1.300 Euro Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

