Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 51-Jährige auf der Fichtestraße überfallen

Recklinghausen (ots)

Heute kam eine 51-jährige Bottroperin zur Wache und gab an, dass ihr am Sonntag, gegen 5.45 Uhr, auf der Fichtestraße die Handtasche gestohlen worden sei. Zwei Männer wären die 51-Jährige von hinten angegangen und hätten ihr die Handtasche von der Schulter gerissen. Die Bottroperin kann die beiden Täter nicht näher beschreiben. Beide wären dunkel gekleidet gewesen und hätten vor der Tat auf der Straße eine Flasche Bier getrunken. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

