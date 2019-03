Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: VW Tiguan im Ortsteil Kirchhellen aufgebrochen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter auf dem Kirchhellener Ring, dem Eichenkamp und dem Tappenhof jeweils einen VW Tiguan auf. Die Täter bauten am Kirchhellener Ring den Bordcomputer, am Eichenkamp das Navigationssystem, sowie die Freisprecheinrichtung und am Tappenhof das Radio-/Navigationssystem aus und nahmen sie mit. Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

