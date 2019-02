Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Gullydeckel wieder da

Recklinghausen (ots)

Die gestern gestohlenen Gullydeckel aus Dorsten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4204658) sind wieder aufgetaucht. Sie konnten heute bei einem Metallhändler in Dorsten sichergestellt werden. Die Gullydeckel wurden der Stadt ausgehändigt, damit sie wieder in die Abläufe der Straßen eingesetzt werden können. Die Ermittlungen dauern an.

