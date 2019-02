Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann nach Schlag im Krankenhaus

Recklinghausen (ots)

Nach einem Schlag mit einer Bierflasche musste ein 50-Jähriger aus Recklinghausen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Unbekannter hatte ihm am Samstag gegen 19 h an der Große-Perdekamp-Straße mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen und war dann geflüchtet. Der Mann war etwa 40 Jahre alt, schlank, hatte eine Glatze und war mit einer schwarzen Bomberjacke und dunkler Jeans bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

