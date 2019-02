Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstähle

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Auf dem Autobahnrastplatz "Schwarze Heide" an der A2 in Richtung Oberhausen schnitten unbekannte Täter heute, gegen 0.30 Uhr, die Plane an einem LKW-Auflieger auf und stahlen drei Paletten mit Feinzink. Das Zink hat ein Gewicht von 3 Tonnen. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein Zeuge in diesem Zusammenhang sechs maskierte Personen mit langen Bärten gesehen hatte, die mit einem größeren weißen Bus wegfuhren.

Recklinghausen

Donnerstag, in der Zeit von 10.15 bis 17 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Wohnungstür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Hohenzollernstraße ein. Hier suchten sie dann in mehreren Räumen nach Wertgegenständen und nahmen Schmuck und eine schwarze Ledergeldbörse mit.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

