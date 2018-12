POL-RE: Dorsten/Datteln/Bottrop/Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots) - Dorsten

Heute, gegen 3.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe einer Tür ein und drangen dann in einen Imbiss auf dem Emmerichsweg ein. Als Alarm auslöste flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Sie nahmen eine Registrierkasse mit.

In der Nacht zu Donnerstag hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür auf und drangen dann in einen Kindergarten auf der Straße Wulfener Markt ein. Die Täter stahlen zwei Laptop, eine Spiegelreflexkamera und eine Kaffeemaschine.

Datteln

Nach Aufhebeln eines Fensters drangen unbekannte Täter am Mittwoch, in der Zeit von 18.20 bis 19.40 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Arnoldstraße ein. Die Täter durchsuchten Schränke und Schubladen. Ob und was sie mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Bottrop

Mittwoch, in der Zeit von 16.45 bis 18.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Straße A, Dornbusch ein. Um ins Haus zu gelangen, hatten die Täter die Terrassentür aufgehebelt. Sie durchsuchten dann alle Räume und nahmen Armbanduhren, Kameras und Werkzeuge mit.

Recklinghausen

Auf der Straße Im Rom hebelten unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag ein Fenster auf und drangen dann in die Räume eines Kindergartens ein. Die Täter suchten dann in mehreren Räumen nach Diebesgut. Sie nahmen eine Bluetooth-Box und eine Digitalkamera mit.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell