POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Waltrop

Mittwochmorgen fuhr der Fahrer eines unbekannten Autos auf der Straße Zum Tal einen geparkten silberfarbenen Audi A4 an und flüchtete. Am Audi entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Dorsten

In der Zeit von Donnerstag, 19 Uhr bis Freitag, 6 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Heroldstraße ein geparktes Fahrzeug eines Maler- und Lackierfirma an. Dabei entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Herten

Sonntag, gegen 21.30 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie der Fahrer eines Lastwagen mit Anhänger auf der Mühlenkampstraße beim Wenden ein Brückengeländer und eine Schranke beschädigte. Dabei entstand 7.000 Euro Sachschaden. Der Fahrer des Lastwagen fuhr weiter.

Oer-Erkenschwick

Eine Zeugin beobachtete am Sonntag, gegen 12.10 Uhr, wie der Fahrer eines unbekannten Autos rückwärts gegen ein am Fahrbahnrand der Kampstraße geparkten blauen Toyota Serrano fuhr. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern.

Haltern am See

Montagmorgen wurde auf der Flaesheimer Straße, in Höhe der Quarzwerke, ein grauer VW Tiguan aufgefunden. Der Fahrer des Autos war nach ersten Ermittlungen nach links von der Fahrbahn abgekommen und dann in den Graben gerutscht. Der Fahrer des VW Tiguan ist nicht bekannt und wird nun gesucht. Es entstand 11.000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

Samstag, gegen 19 Uhr, parkte der Geschädigte seinen grauen Mercedes auf einem Parkplatz vor der dortigen Kirche an der Antoniusstraße. Als er gegen 21.15 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange fest. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Nun sucht die Polizei diesen.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

