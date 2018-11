POL-RE: Castrop-Rauxel: 5.000 Euro Schaden bei Unfallflucht

Recklinghausen (ots) - Auf einem Firmengelände am Westring hat am Freitagmorgen, gegen 3.40 Uhr, ein LKW einen anderen LKW angefahren - und ist dann geflüchtet. Der 29-jährige LKW-Fahrer aus Litauen war zur Unfallzeit am Schlafen - und konnte nach dem Unfall nur noch einen blauen LKW sehen, der in Richtung Autobahn davonfuhr. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Verkehrskommissariate in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

