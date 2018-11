POL-RE: Bottrop: Tasche mit Drogen und Geld im Bus vergessen - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Recklinghausen:

Als er Ende Juli als Fahrgast in einem Bus in Bottrop unterwegs war, hatte ein Mann eine Tasche im Bus vergessen. In der Tasche waren zur Überraschung der Busfahrerin Drogen und mehrere tausend Euro Bargeld. Die Tasche wurde der Polizei übergeben. Der Eigentümer war unbekannt und meldete sich (aus verständlichen Gründen) nicht bei der Polizei. Die Ermittlungen des Fachkommissariats für Drogendelikte führten, unter anderem durch Videoaufzeichnungen aus dem Bus, auf die Spur eines 33-Jährigen. Der Mann hat keinen festen Wohnsitz. Nachdem man ihn im März bereits in Bottrop mit Drogen erwischt hatte, hatte er einige Zeit in Haft verbringen müssen und war erst kurz vor diesem Vorfall entlassen worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erlassen. Im November bekam die Polizei einen Tipp, dass sich der Mann in der Wohnung einer 33-Jährigen in Bottrop aufhalten sollte. Als die Beamten die Wohnung durchsuchten, fanden sie den Tatverdächtigen unter einem Bett. Er wurde festgenommen. Die 33-jährige Wohnungsinhaberin musste ebenfalls mit zur Wache, da die Polizisten in der Wohnung neben dem Tatverdächtigen auch noch mehrere hundert Gramm Heroin und eine Bargeldsumme im vierstelligen Bereich fanden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell