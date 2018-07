POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer angefahren

Recklinghausen (ots) - Ein 51-jähriger Radfahrer aus Recklinghausen ist am Freitag um 05.15 h an der Herner Straße von dem Pkw eines 23-jährigen Recklinghäusers angefahren worden. Der 23-Jährige setzte seinen Wagen rückwärts aus einer Parkbox und stieß dabei mit dem Radfahrer zusammen. Der 51-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 1550 Euro geschätzt.

