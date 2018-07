POL-RE: Herten: Junger Mann onaniert im Backumer Tal

Recklinghausen (ots) - Am Dienstag, gegen 19 Uhr, beobachtete eine 43-jährige Hertenerin in einem Gebüsch am Backumer Tal an der Teichstraße einen jungen Mann, der sich in einem Gebüsch versteckte und onanierte. Am Donnerstag, gegen 19.20 Uhr, sah sie wiederum diesen jungen Mann, der sich hinter einem Gebüsch aufhielt. Dieses Mal nahm er allerdings keine sexuelle Handlungen vor. Der junge Mann wird als etwa 20 Jahre alt und 1,75 Meter groß beschrieben. Er hat eine schmale, sportliche Figur, mittelblonde Haare (Deckhaare länger, hinten kurz), schwarz gekleidet, schwarze Schuhe mit weißen Streifen. Der Mann trug eine eckige Brille. Hinweise erbitten das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

