POL-RE: Recklinghausen: Ladendieb wollte mit "dicker Hose" flüchten - beschleunigtes Verfahren

Recklinghausen (ots) - In einem Einkaufszentrum in der Recklinghäuser Innenstadt ist am vergangenen Montag (30.04.) ein Mann beim Stehlen erwischt worden. Der 19-Jährige fiel einem Ladendetektiv auf, weil er mit mehreren Hosen unter'm Arm in eine Umkleidekabine ging und offensichtlich ohne Hosen wieder herausging. Im Büro des Bekleidungsgeschäfts holte der junge Mann dann insgesamt drei Hosen aus seinem Hosenbund - zwei Jeans und eine Jogginghose. Weil der 19-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er festgenommen. Nur wenige Tage nach der Tat wurde er am Donnerstag vom Amtsgericht Recklinghausen - im beschleunigten Verfahren - zu einer Geldstrafe verurteilt. Der junge Mann muss 100 Tagessätze á 10 Euro zahlen.

