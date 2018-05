POL-RE: Castrop-Rauxel: Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße ist am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, eine 32-jährige Rollerfahrerin aus Castrop-Rauxel leicht verletzt worden. Ein 42-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel war von einer Supermarkt-Zufahrt in den Kreisverkehr gefahren, um diesen an der Frohlinder Straße wieder zu verlassen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Rollerfahrerin - die bereits in dem Kreisverkehr unterwegs war - stark abbremsen und stürzte dabei. Sie wurde zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden am Roller.

