POL-RE: Gladbeck/Bottrop/Gelsenkirchen: Jugendlicher Betrüger mit Fahrrad gesucht

1 weiterer Medieninhalt

Wer erkennt den Tatverdächtigen mit Fahrrad? Bild-Infos Download

Recklinghausen (ots) - Die Polizei bittet bei der Suche nach einem mutmaßlichen Betrüger um Mithilfe. Dem Jugendlichen (siehe Fotos) wird vorgeworfen, am 28.10.2017 auf einer Verkaufsplattform im Internet ein Smartphone gekauft zu haben. Er holte das Handy - nur wenige Minuten nach dem Kauf - mit dem Fahrrad in Gladbeck ab. Allerdings hatte er zum Bezahlen nicht sein eigenes Internet-Konto genutzt, sondern das einer fremden, unbeteiligten Frau - die offensichtlich von ihm gehackt wurde. Dadurch wurde das Geld wenig später zurück gebucht, so dass der Verkäufer aus Gladbeck ohne Smartphone und ohne Bezahlung dastand. Überwachungskameras konnten den Jugendlichen in der Nähe des Tatorts aufzeichnen. Mit den Fotos wird jetzt nach dem Tatverdächtigen gesucht. Weil der Jugendliche das Handy nur wenige Minuten nach dem Kauf an der Straße "Zum Stadtwald" abgeholt hat, wird vermutet, dass er im Umfeld von Gladbeck, Bottrop oder Gelsenkirchen-Buer wohnt oder sich regelmäßig dort aufhält. Wer den Jugendlichen auf dem Fahrrad erkennt oder weiß, wo er anzutreffen ist, wird gebeten, das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell