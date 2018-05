POL-RE: Datteln: Geld mit gestohlener EC-Karte erbeutet - Öffentlichkeitsfahndung

1 weiterer Medieninhalt

Recklinghausen (ots) - Die Polizei bittet bei der Suche nach einem EC-Karten-Dieb um die Mithilfe der Bevölkerung. Dem Mann auf dem Foto wird vorgeworfen, am 15.12.2017 mit einer gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten "Am Neumarkt" Geld abgehoben zu haben. Die EC-Karte wurde unmittelbar davor einem 66-jährigen Mann beim Einkaufen in einem Discounter an der Wiesenstraße gestohlen. Beim Abheben des Geldes wurde der Mann von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Nach ihm wird jetzt mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Wer den Tatverdächtigen (er)kennt oder weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

