POL-RE: Herten: Fahrradfahrer fährt auf der Paschenbergstraße Fußgängerin an

Recklinghausen (ots) - Donnerstag, gegen 12.50 Uhr, fuhr ein 14-jähriger Fahrradfahrer aus Herten auf der Paschenbergstraße eine 50-jährige Fußgängerin aus Polen an. Die 50-Jährige hatte in Höhe der Straße Am Kräuterhof die Paschenbergstraße überquert, als sie vom 14-Jährigen angefahren wurde. Bei dem Zusammenstoß wurde die 50-Jährige so verletzt, dass sie zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

