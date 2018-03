POL-RE: Dorsten: Festnahme nach versuchtem Diebstahl von Elektroschrott

Recklinghausen (ots) - Heute, gegen 5.45 Uhr, kletterte ein 32-jähriger Dorstener über den Zaun der städtischen Entsorgungsbetrieb an der Straße An der Wienbecke und beabsichtigte dort aus einem Container, Elektroschrott zu stehlen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Dorstener bei der Tat und benachrichtigte die Polizei. Polizeibeamte konnten den 32-Jährigen noch auf dem Betriebshof festnehmen. Er wurde zur Wache gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

