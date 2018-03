POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel:

Rund 1.500 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht auf der Klöcknerstraße entstanden. Hier wurde zwischen Mittwochmorgen und Mittwochnachmittag ein schwarzer Hyundai i30 angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Dorsten:

Einen Schaden in Höhe von 2000 Euro hinterließ ein unbekannter Wagen an einem geparkten 3-er BMW. Der Pkw stand zwischen am Dienstag und am Mittwoch auf dem Parkplatz des Krankenhauses an der Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße. Der vordere linke Kotflügel hatte dann einen Unfallschaden, ohne dass sich ein Verursacher gemeldet hat.

Recklinghausen:

Auf der Hinsbergstraße wurde am Dienstag ein schwarzer VW Polo angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate in Herten und Gladbeck unter 0800/2361 111 entgegen.

