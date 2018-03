POL-RE: Waltrop: Zwei Männer überfallen einen 29-Jährigen im Moselbachpark

Recklinghausen (ots) - Mittwoch, gegen 21.30 Uhr, ging ein 29-jähriger Waltroper durch den Moselbachpark. Hier sprachen ihn zwei unbekannte Männer an und fragten, ob er ein Feuerzeug hätte. Dabei entrissen sie dem 29-Jährigen dessen Bauchtasche. Mit der Tasche flüchteten sie in Richtung Dortmunder Straße. Einer der Täter war etwa 1,70 m groß, hatte dunkle Haare und trug eine dunkel Jacke, eine dunkelblaue Jeans und weiße Schuhe. Den anderen Täter kann der 29-Jährige nicht näher beschreiben. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell