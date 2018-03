POL-RE: Bottrop, Gladbeck, Marl, Haltern am See, Dorsten: Bürgermeister folgen der Einladung der Polizeipräsidentin Zurhausen zur Sicherheitskonferenz West

Recklinghausen (ots) - Nach der Sicherheitskonferenz Ost am 09.02. traf sich Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen mit den Bürgermeistern der Städte Bottrop, Gladbeck, Marl, Haltern am See und Dorsten zum Erfahrungsaustausch.

"Die gute Kooperation zwischen den Kommunen und der Polizei fängt in der Führungsebene an und zieht sich bis in die einzelnen Fachbereiche hinein. Wir möchten die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren regelmäßigen Treffen verfestigen und uns gegenseitig auf dem Laufenden halten. Damit können wir auf dem kurzen Weg Maßnahmen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unseren Kommunen abstimmen", betonte Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

In der Konferenz am Freitag, dem 23. Februar wurden neben der allgemeinen Sicherheitslage in den Kommunen unter anderem die Kriminalitäts- und die Verkehrsunfallentwicklung besprochen.

Erst kürzlich ist durch die Initiative "Kurve kriegen" ein weiterer Bund mit dem gemeinsamen Ziel der Kriminalitätsprävention bei Kindern und Jugendlichen geschlossen worden.

