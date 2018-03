POL-RE: Herten/Gelsenkirchen: Angriff auf Busfahrer - Tatverdächtiger nach Öffentlichkeitsfahndung ermittelt

Recklinghausen (ots) - Der Angriff auf einen Busfahrer in einem Linienbus in Herten ist offensichtlich geklärt. Nachdem die Polizei ein Foto einer Überwachungskamera von dem Tatverdächtigen veröffentlicht hatte, sind viele Hinweise eingegangen. Auch der entscheidende Hinweis war dabei: Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-Jährigen aus Gelsenkirchen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit erledigt. Es wird um Löschung, insbesondere des Bildes, gebeten. Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern.

Dem jungen Mann wird vorgeworfen, am ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.2017) einen Busfahrer in einem Linienbus attackiert und verletzt zu haben. Der 51-jährige Busfahrer aus Herten hatte den Tatverdächtigen an einer Bushaltestelle Industriegebiet aufgefordert, die Füße vom Sitz zu nehmen. Daraufhin wurde der Fahrgast handgreiflich - er ging zu dem Busfahrer und schlug mehrfach gegen dessen Kopf.

