POL-RE: Recklinghausen: Mülltonnenbrand Im Stübbenberg

Recklinghausen (ots) - An der Straße "Im Stübbenberg" sind am Mittwoch um 09.15 h Mülltonnen an einem Haus in Brand geraten. Die Tonnen standen so nah am Haus, dass die Fassade und mehrere Fenster vom Feuer beschädigt wurden. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Wodurch der Brand entstanden ist, ist noch unklar. Das Fachkommissariat für Branddelikte hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden wird auf 10000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell