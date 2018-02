POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Dorsten:

Eine unbekannte Frau hat beim rückwärts Ausparken auf dem Ostwall einen silbernen VW Golf angefahren und beschädigt. Ohne sich weiter zu kümmern, fuhr sie davon. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Unfall beobachtet und ist daraufhin zur Polizeiwache gegangen. Die Unfallverursacherin soll in einem schwarzen Kleinwagen unterwegs gewesen sein, sie war etwa 50 bis 60 Jahre alt, hatte dunkelblonde Haare und eine Brille auf. Bei der Unfallflucht ist Sachschaden von rund 1.000 Euro entstanden. Nach der unbekannten Frau wird gesucht.

Bei einer Unfallflucht auf der Gahlener Straße ist am Mittwochvormittag ein schwarzer Peugeot 206 an der vorderen Stoßstange und am Kotflügel beschädigt worden. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Herten:

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen die Parkplatzschranke eines Möbelhauses auf dem Resser Weg beschädigt hat. Der Parkplatz ist Nachts durch eine Schranke gesperrt - als die Schranke am Montagabend verschlossen wurde, parkte noch ein Auto auf dem Parkplatz. Heute Morgen war das Auto weg und die Schranke verbogen. Es wird vermutet, dass der Autofahrer den Parkplatz verlassen wollte und dabei gegen die Schranke gefahren ist. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Möglicherweise handelt es sich bei dem gesuchten Auto um einen dunklen Smart. Die Polizei hofft auf Hinweise zu dem Auto bzw. dem Fahrer des Autos.

Marl:

Auf der Zeppelinstraße hat es am Dienstagmorgen, gegen 9.15 Uhr, eine Unfallflucht gegeben. Ein schwarzer VW Polo wurde an der Stoßstange beschädigt. Rund 1.000 Euro wird die Reparatur kosten. Der Unfall wurde von Zeugen beobachtet. Sie konnten einen grauen/anthrazitfarbenen VW Scirocco erkennen, am Steuer soll eine Frau gesessen haben. Außerdem hatte der Wagen vermutlich ein RE(cklinghäuser)-Nummernschild. Nach der Unfallverursacherin wird gesucht.

Oer-Erkenschwick:

"Auf dem Kolven" ist am Dienstag, zwischen 7.45 Uhr und 11.30 Uhr, ein roter Seat Ibiza angefahren und beschädigt worden. Die Reparatur wird etwa 1.800 Euro kosten. Der Verursacher ist geflüchtet.

Rund 3.000 Euro Sachschaden sind bei einer Unfallflucht auf der Straße "Hübelkamp" entstanden. Hier wurde im Laufe des Dienstags ein weißer Seat Ibiza beschädigt. Der Verursacher ist weggefahren, ohne sich den Schaden zu melden.

Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter 0800/2361 111 entgegen.

