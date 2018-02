POL-RE: Herten: Autokäufer schlagen auf Verkäufer ein

Recklinghausen (ots) - Ein 40-jähriger Hertener ist am Dienstag gegen 18.00 h von drei Männern verprügelt und beraubt worden, denen er kurz vorher ein Auto verkauft hatte. Die Männer hatten sich als Interessenten bei dem Hertener gemeldet und bei einem Treffen den Kauf des angebotenen Wagens vereinbart. Mit dem gekauften Auto fuhren sie weg, meldeten sich kurz danach erneut und kamen zurück, um den Kauf rückgängig zu machen. Als der Hertener damit nicht einverstanden war, schlugen und traten sie auf ihr Opfer ein. Der 40-Jährige konnte flüchten, er wurde leicht verletzt. Die drei Unbekannten nahmen seine Jacke mit und flüchteten. Den gekauften Wagen ließen sie stehen und flüchteten in dem Wagen, mit dem sie vorher angereist waren. Dabei soll es sich um einen lilafarbenen Wagen, vermutlich einem Ford Mondeo Kombi mit ausländischem Kennzeichen handeln. Die Männer werden wie folgt beschrieben: 1. ca. 1,70 bis 1,75 m groß, mindestens 50 bis 60 Jahre alt, etwas kräftiger, kurze, schwarze Haare, Oberlippen- und drei-Tage-Bart, sprach gebrochen deutsch, trug eine schwarz/blaue Jeans, eine beige Jacke und dunkle schuhe (Slipper), 2. ca. 1,75 bis 1,80 m groß, ca. 20 Jahre alt, schmächtig, 3. ca. 1,75 bis 1,80 m groß 35 bis 40 Jahre alt, schmächtig, Oberlippenbart, trug eine auffällige Lederjacke, eine Strickweste über einem Hemd und eine Stoffhose. Auch er sprach gebrochen deutsch. Zeugen, die Angaben zu dem Trio machen können, werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat in Herten in Verbindung zu setzen.

