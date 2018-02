POL-RE: Marl: Einparkunfall auf der Gudrunstraße

Recklinghausen (ots) - Beim Einparken in eine Parklücke hat am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, eine 27-jährige Frau aus Marl zwei andere Autos beschädigt. Die junge Frau war aus bisher ungeklärter Ursache nicht mehr rechtzeitig zum Stehen gekommen und gegen das vor ihr geparkte Auto gestoßen. Durch die Kollision wurde das geparkte Auto noch auf einen weiteren geparkten Wagen geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.500 Euro. Die 27-jährige Autofahrerin wurde bei dem Einparkunfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell