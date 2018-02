POL-RE: Oer-Erkenschwick/Datteln/Marl: Mutmaßliche Einbrecherbande festgenommen

Recklinghausen (ots) - Die Ermittlungskommission Phönix der Polizei Recklinghausen hat nach wochenlangen, verdeckten Ermittlungen eine mutmaßliche Einbrecherbande festgenommen. Die fünf Bandenmitglieder - im Alter von 25 bis 47 Jahren - sollen in den vergangenen Monaten mindestens 24 Mal in Oer-Erkenschwick (19 Fälle), Datteln (4 Fälle) und Marl (1 Fall) eingebrochen sein. In fast allen Fällen sind sie in Wohnhäuser eingestiegen, in denen augenscheinlich niemand zu Hause war. Beim Diebesgut waren die Täter wenig wählerisch: Neben Bargeld, Elektroartikeln und Schmuck haben sie zum Beispiel auch eine Badezimmerarmatur und gefrorene Lebensmittel gestohlen. Die Tatverdächtigen waren einem Polizeibeamten des PP Recklinghausen in dessen Freizeit aufgefallen. Seine Beobachtungen führten dazu, dass die Ermittlungen ein großes Stück vorankommen konnten. Gestern(27.02.2018) wurden vier Wohnungen in Oer-Erkenschwick durchsucht, in denen die mutmaßlichen Einbrecher zuletzt wohnten. Dabei konnte die Polizei auch zahlreiches Beweismaterial sicherstellen, das jetzt ausgewertet wird. Drei Männer und eine Frau wurden am Dienstag festgenommen. Die Männer sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Frau wurde wieder entlassen. Ein fünfter Tatverdächtiger ist noch auf der Flucht.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, bei Abwesenheiten den Anschein zu erwecken, dass jemand zu Hause ist. Veranlassen Sie, dass Briefkästen geleert und Rollladen hochgezogen werden. Bitten Sie Nachbarn, ein Auge auf ihr Haus oder ihre Wohnung zu halten und sofort die 110 anzurufen, wenn verdächtige Personen auftauchen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell