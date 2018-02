POL-RE: Marl: Brände - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch hat es in Marl an mehreren Stellen gebrannt. Um kurz nach 01.00 h brannte an der Westfalenstraße ein Pkw. Die Flammen zerstörten den Wagen, der Sachschaden wird auf 20000 Euro geschätzt. An einem weiteren Pkw stellten die Beamten fest, dass versucht worden war, einen Brand zu legen. Ein Schaden ist an diesem Fahrzeug nicht entstanden. Zwei Müllcontainer gerieten ebenfalls in Brand. Die Polizei geht nach den ersten Erkenntnissen in allen Fällen von Brandstiftung aus. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0800 2361 111 beim Fachkommissariat zu melden.

