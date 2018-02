POL-RE: Bottrop: Autofahrerin prallt gegen LKW

Recklinghausen (ots) - Auf der Kirchhellener Straße hat es am Vormittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Eine 46-jährige Autofahrerin aus Bottrop war gegen 11 Uhr in Richtung Autobahn unterwegs. An der Kreuzung "Am Limberg" bemerkte sie nach ersten Erkenntnissen die rote Ampel zu spät. Sie machte eine Vollbremsung, kam von der linken auf die rechte Spur ab und prallte dabei gegen einen LKW, der vor der Ampel angehalten hatte. Das Auto der Frau überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 46-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der 42-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand rund 4.500 Euro Sachschaden. Die Kirchhellener Straße war in Richtung Autobahn rund drei Stunden gesperrt.

