POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Oer-Erkenschwick

Unbekannte kletterten in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen auf den Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Auf dem Kolven, hebelten dann eine Balkontür auf und drangen dann in die Wohnung ein. Die Täter suchten hier nach Wertgegenständen und stahlen Schmuck und Bargeld.

Castrop-Rauxel

Nach Einschlagen einer Fensterscheibe drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag in Büroräume auf der Marsstraße ein. Die Täter stahlen nach Durchsuchen der Räume ein Laptop.

Bottrop

Einen geringen Bargeldbetrag erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Kindergarten auf der Prosperstraße. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt, um sich Zutritt zu verschaffen.

Gladbeck

Am frühen Dienstagmorgen schlugen unbekannte Täter eine Plexiglasscheibe ein und drangen dann in eine Werkstatt auf der Möllerstraße ein. Die Täter suchten in der Werkstatt wohl nach Diebesgut, flüchteten aber nach ersten Erkenntnissen ohne Beute.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell