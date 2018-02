POL-RE: Oer-Erkenschwick/Recklinghausen: Einbrecher von Zeugen "gestört"

Recklinghausen (ots) - Oer-Erkenschwick:

Am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, wollte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus "An der Bredde" einbrechen. Er hatte bereits ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt, wurde dann aber von der Bewohnerin "gestört". Der Einbrecher konnte flüchten. Beschreibung: ca. 1,75m groß, schlank, bekleidet mit einer Kapuzenjacke und grauer Kleidung. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800/2361 111 entgegen.

Recklinghausen:

Auf dem Graveloher Weg wurde ein Einbrecher am Montagabend, gegen 19.45 Uhr, "auf frischer Tat" beobachtet. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gesehen, wie ein Mann eine Terrassentür aufhebeln wollte - das Fliegengitter vor der Tür war bereits geöffnet. Als der Einbrecher den Zeugen bemerkte, flüchtete er durch angrenzende Gärten in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,70m groß, kurze dunkle Haare, heller Kapuzenpulli. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800/2361 111 entgegen.

