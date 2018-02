POL-RE: Oer-Erkenschwick: Mann schleicht in Gärten herum und wird vorläufig festgenommen

Recklinghausen (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montagabend, gegen 21.15 Uhr, einen Mann gemeldet, der in mehreren Vorgärten auf der Zillestraße herumschlich. Anschließend ging der Verdächtige in die Gärten der Häuser und kletterte auf einen Balkon. Dort konnte der Mann wenig später von den alarmierten Polizeibeamten gestellt werden - allerdings wehrte sich der 42-Jährige heftig und versuchte zu flüchten, in dem er vom Balkon sprang. Auch danach widersetzte er sich immer wieder der Festnahme, konnte aber schließlich doch mit zur Wache genommen werden. Vor Ort wurden keine Aufbruchspuren festgestellt, so dass der Mann wieder freigelassen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

