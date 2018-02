POL-RE: Bottrop: Kupferdiebe von Zeuge beobachtet - ein Mann festgenommen

Recklinghausen (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge hat am späten Montagabend, gegen 22 Uhr, drei mutmaßliche Kupferdiebe beobachtet. Der 54-jährige Bottroper rief die Polizei, weil er im Bereich des Boyer Marktes drei verdächtige Fahrradfahrer sah, die kiloweise Kupferkabel in Taschen transportierten. Die alarmierten Polizeibeamten konnten die Verdächtigen auf dem Borsigweg sehen und wenig später einen der Fahrradfahrer festnehmen. Der 41-Jährige hat zur Zeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die beiden anderen Tatverdächtigen konnten in ein Waldgebiet flüchten. Die Beamten fanden allerdings in der Nähe ein weiteres Fahrrad mit vermeintlichem Diebesgut (Kupferkabel). Die Ermittlungen dauern an. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

