POL-RE: Bottrop: Raub in Spielhalle - Täter konnte flüchten

Recklinghausen (ots) - In der Nacht auf Dienstag, kurz nach Mitternacht, hat es einen Raubüberfall auf eine Spielhalle auf der Straße "Im Fuhlenbrock" gegeben. Ein Mann mit Kapuze war gegen 0.15 Uhr in die Spielhalle gestürmt, bedrohte die Mitarbeiterin an der Kasse mit einer Schusswaffe und forderte die Frau auf, seine Tasche (Stoffbeutel) mit Bargeld zu füllen. Dabei sprach er allerdings kein Wort, sondern gab nur Handzeichen. Mit dem erbeuteten Geld verließ der Täter anschließend die Spielhalle und flüchtete in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,65m bis 1,70m groß. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Jacke mit Kapuze, maskiert mit einem weiß-schwarzen Schal im Gesicht und schwarzen Handschuhe. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat unter 0800/2361 111 zu melden.

