POL-RE: Recklinghausen: Bahnschranke abgerissen und geflüchtet

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht den Fahrer eines Kleintransporters, der am Montagnachmittag die Bahnschranke am Bahnübergang "Im Paßkamp" abgerissen hat. Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein weißer Transporter mit Anhänger von der Böttcherstraße kam und dann - trotz geschlossenen Schranken - über den Bahnübergang fahren wollte. Dazu versuchte der Fahrer die Schranken links zu umfahren, wobei er mit seinem Anhänger an einer der Bahnschranken hängenblieb und diese abriss. Anschließend sah der Zeuge, wie drei Männer aus dem Fahrzeug ausstiegen, sich den Schaden anschauten und dann in Richtung Schulstraße wegfuhren. Der Fahrer soll etwa 1,75m groß und kräftig gewesen sein. Weitere Beschreibungen konnte der Zeuge nicht abgeben. Bei dem weißen Kleintransporter handelt es sich vermutlich um einen Opel, der Anhänger hatte eine weiße Plane mit roter Aufschrift. Bei der Unfallflucht ist ein Schaden von rund 2.500 Euro entstanden. Der Fahrer des Kleintransporters oder weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Herten unter 0800/2361 111 zu melden.

