POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Fahrzeuge aufgebrochen - Werkzeuge und festinstallierte Geräte gestohlen

Recklinghausen (ots) - Bottrop:

Aus zwei Transportern, die an der Straße "Am alten Bahnhof" standen, sind in der Nacht zu Montag Werkzeuge gestohlen worden. Die Scheiben waren eingeschlagen worden. Danach nahmen die unbekannten Täter jeweils aus dem Laderaum verschiedene Werkzeugmaschinen mit und flüchteten unerkannt.

Castrop-Rauxel:

An der Straße "Alter Kirchplatz" wurde in der Nacht zu Montag ein BMW aufgebrochen. Eine Scheibe war eingeschlagen und das festinstallierte Navigationsgerät, die Mittelkonsole und das Display waren ausgebaut. An der Wartburgstraße war in der Nacht zu Sonntag ebenfalls an einem BMW die Scheibe eingeschlagen worden. Hier erbeuteten die Diebe das Lenkrad des Wagens.

Recklinghausen:

In der Nacht zu Samstag schlugen unbekannte Täter auf der Douaistraße eine Seitenscheibe eines 3er BMW ein und stahlen aus dem Auto das Lenkrad samt Airbag.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

