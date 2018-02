POL-RE: Marl: Einbruch in Lagerhalle auf dem Dümmer Weg

Recklinghausen (ots) - Sonntag, gegen 0.10 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie vier Unbekannte Männer aus einer Lagerhalle auf dem Dümmerweg flüchteten. Die Täter hatten hier zunächst eine Brandschutztür aufhebelten und waren dann in die Lagerhalle eingedrungen. In der Halle gelagerte Autoteile legten sie zum Abtransport bereit, flüchteten dann aber ohne Beute. Benachrichtigte Polizeibeamte konnten bei der Fahndung ein verdächtiges Auto in Tatortnähe anhalten. Die Insassen, zwei 41 und 33 Jahre alte Wuppertaler, wurden festgenommen und zur Wache gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

