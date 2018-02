POL-RE: Dorsten: Vier Männer überfallen Obdachlosen an den Mercaden

Recklinghausen (ots) - Sonntag, gegen 21 Uhr, überfielen vier unbekannte Männer einen 45-Jährigen Obdachlosen an den Mercaden in Höhe der Kanalbrücke auf der Borkener Straße. Die Täter schlugen den 45-Jährigen und durchsuchten dann seine Taschen nach Wertgegenständen. Der 45-Jährige konnte sich losreißen und in Richtung Innenstadt flüchten. Er beschreibt die Täter als 20 bis 25 Jahre alt mit schwarzen Haare. Gestohlen wurde ihm nichts. Täterhinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell