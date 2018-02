POL-RE: Bottrop: Unfall im Gegenverkehr

Recklinghausen (ots) - In einer Kurve in der Auffahrt zum Alpincenter an der Prosperstraße kam es am Sonntag gegen 15.40 h zu einem Unfall. Der Wagen eines 28-Jährigen aus Gelsenkirchen und der Pkw eines 36-jährigen Herners kamen sich in einer Kurve entgegen und stießen zusammen. Im Wagen des 36-Jährigen wurde ein 9-Jähriger, ebenfalls aus Herne, leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Wagen wird auf insgesamt 10000 Euro geschätzt.

