POL-RE: Bottrop: Ölspur führt zu gestohlenem Unfallwagen

Recklinghausen (ots) - Eine Ölspur führte die Polizei am Sonntag von einer Unfallstelle an Hackfurthstraße zu einem Unfallwagen. An der Hackfuhrthstraße war gegen 19.35 h ein Verkehrsschild überfahren worden. Dabei wurde der Wagen offensichtlich so beschädigt, dass er Öl verlor. Die Beamten fanden am Ende der Ölspur an der Straße "Am Schölsbach" einen Pkw. Der Wagen war leer. Wie sich herausstellte, war der Pkw gestohlen. Zeugen, die zur Unfallzeit oder später verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu dem/n Insassen machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

