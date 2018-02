POL-RE: Herten: Auto landet vor Baum

Recklinghausen (ots) - Der Pkw eines 35-jährigen Herteners landete am Montag gegen 02.40 h auf der Ewaldstraße an einem Baum, nachdem der Fahrer an der Einmündung zur Schützenstraße die Kontrolle über das Fahrzegu verloren hat. Der Hertener blieb unverletzt. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell