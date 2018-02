POL-RE: Herten: Fahrradfahrer prallt gegen Autotür - Radfahrer wird gesucht

Recklinghausen (ots) - Auf der Ewaldstraße sind heute Vormittag ein Fahrradfahrer und eine Autofahrerin zusammengestoßen. Die 35-jährige Autofahrerin aus Herten war auf der Ewaldstraße in Richtung Süder Markt unterwegs. An der Kreuzung Sedanstraße kam es zur Kollision mit einem Fahrradfahrer, der von der Sedanstraße nach links auf die Ewaldstraße wollte. Während die Autofahrerin nach eigenen Angaben eine Vollbremsung machte, prallte der Fahrradfahrer gegen die Beifahrertür der Hertenerin. Doch anstatt anzuhalten, fuhr er weiter. Beschreibung: männlich, etwa 60 bis 70 Jahre alt, gepflegtes Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke. Außerdem hatte er einen Fahrradhelm auf. Der gesuchte Mann wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Herten unter 0800/2361 111 zu melden. Gleiches gilt für Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu dem Mann geben können.

