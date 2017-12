POL-RE: Dorsten: Einbruch gescheitert

Auch Tatortkommissar Martin Brambach rät zur kostenlosen Beratung durch die Polizei Bild-Infos Download

Recklinghausen (ots) - Am 24.12.2017 zwischen 17:00 Uhr und 22:15 Uhr schoben Unbekannte die Jalousie des Küchenfensters eines Einfamilienhauses an der Straße Am Deich hoch und versuchten dieses aufzuhebeln. Auf Grund zusätzlich angebrachten Sicherungen scheiterten die Täter und flüchteten ohne Beute. Je länger Einbrecher an einem Fenster oder einer Tür hebeln müssen, desto größer wird die Chance, dass sie ihr Vorhaben abbrechen. Vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin zu einer Beratung beim Kommissariat für Prävention unter 02361/55-3344.

