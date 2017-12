POL-RE: Bottrop: 16-Jährige nach Spielhallenüberfall auf der Hünefeldstraße festgenommen

Recklinghausen (ots) - Samstag, gegen 12 Uhr, versuchte ein 16-jähriger Bottroper eine Spielhalle auf der Hünefeldstraße zu überfallen. Der 16-Jährige betrat maskiert das Geschäft, bedrohten den 34-jährigen Angestellten aus Essen mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. In einem Handgemenge nahm der 34-Jährige dem 16-Jährigen die Schusswaffe ab und demaskierte ihn. Daraufhin flüchtete der 16-Jährige ohne Beute in unbekannte Richtung. Bei den weiteren Ermittlungen konnte der 16-Jährige als Täter identifiziert werden. Er wurde an seiner Wohnanschrift festgenommen und zur Wache gebracht. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde er seiner Mutter übergeben.

