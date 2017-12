POL-RE: Marl: Überfall auf Spielhalle an der Trogemannstraße misslingt

Recklinghausen (ots) - Samstag, gegen 23 Uhr, betrat ein unbekannter junger Mann eine Spielhalle auf der Trogemannstraße, drohte dem 73-jährigen Angestellten Schläge an und forderte Bargeld. Nachdem der Angestellten den wiederholten Forderungen nicht nachkam, flüchtete der Täter in Begleitung von drei weiteren Männern ohne Beute durch die Fußgängerpassage in Richtung Friedrichstraße. Der Täter wird als etwa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hatte eine blutende Wune an der rechten Hand, war schlank und hatte kurze schwarze Haare. Er trug schwarze Oberbekleidung. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell