Recklinghausen (ots) - Der Einbruch am Heiligen Abend in ein Architekturbüro an der Rathenaustr. in Marl endete für den Täter letztlich im Polizeigewahrsam. Nachdem die Leitstelle der Polizei über Notruf von einer Zeugin auf den laufenden Einbruch hingewiesen wurde, konnten die schnell am Einsatzort eintreffenden Polizeibeamten den 40-jährigen Mann aus Marl an der Karlstr. im Zuge der Fahndung stellen und festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden zudem Drogen aufgefunden, die sichergestellt wurden. Nach der Stillen Nacht im Polizeigewahrsam wird der Mann am 1. Weihnachtstag dem Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Leitstelle

Martin Wilhelm

Telefon: 02361/55-2979

E-Mail: LSt@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell