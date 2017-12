POL-RE: Nach Wohnungseinbruch in Bottrop: Stille Nacht im Polizeigewahrsam

Recklinghausen (ots) - Am Heiligen Abend um 18:20 Uhr wurde die Polizei über Notruf von einer aufmerksamen Zeugin über einen Wohnungseinbruch auf der Bahnhofstr. informiert. Aufgrund der geschilderten Beobachtungen über flüchtende Personen konnten im Laufe der polizeilichen Fahndung insgesamt drei aus dem Rheinland stammende Männer im Alter von 19, 21 und 22 Jahren in einem PKW mit Bonner Kennzeichen festgenommen werden. Sie wurden anschließend in das Polizeigewahrsam eingeliefert und werden am 1. Weihnachtstag ihrem Richter vorgeführt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

