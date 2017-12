POL-RE: Castrop-Rauxel/Bottrop/Haltern am See: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Donnerstag, in der Zeit von 13 bis 20.30 Uhr, einen auf der Straße Am Stadtgarten geparkten weißen Skoda Fabia an und flüchtete. Am Skoda entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Bottrop

Donnerstag, gegen 15 Uhr, fuhr eine 46-jährige Autofahrerin aus Bottrop auf der Schulze-Delitsch-Straße, vom dortigen Kreisverkehr aus kommend und wollte dann links auf den REWE-Parkplatz abbiegen. Beim Abbiegen fuhr die 46-Jährige gegen das Heck eines Autos, welches im Rückstau in Richtung Kreisverkehr stand. Als die Verursacherin den Geschädigten auf den Unfall aufmerksam machen wollte, fuhr dieser weiter. Die Geschädigte kann weder Fahrer noch das geschädigte Auto näher beschreiben. Am Auto der Unfallverursacherin entstand 1.000 Euro Sachschaden. Nun sucht die Polizei den unbekannten Geschädigten.

Haltern am See

In der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr bis Donnerstag, 12 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz am Bahnhof am Roost-Warendin-Platz einen geparkten weißen VW UP an und flüchtete. Am Up entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell