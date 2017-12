POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Gladbeck:

Aus einem Schuppen an der Vehrenbergstraße wurden in der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag Werkzeuge gestohlen. Die Tür war aufgebrochen und die Werkzeuge verschwunden. Ein anderer Schuppen wurde zwar aufgebrochen, offensichtlich aber nichts gestohlen.

Auch an der Talstraße wurde in den letzten Tagen ein Gartenhaus aufgebrochen. Ob die Täter daraus etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest.

Haltern am See:

Ein Münzgeldautomat an der Thiestraße wurde am Donnerstagabend zwischen 23.00 h und 23.50 h aufgebrochen. Der Automat steht auf dem Gelände einer Tankstelle. Der oder die Täter erbeuteten Bargeld.

Als eine Bewohnerin einer Wohnung an der Kardinal-von-Galen-Straße am Donnerstag um kurz nach 19.00 h nach Hause kam, hörte sie Geräusche aus der Wohnung. Als sie das Licht anknipste, wurde es still. Die Bewohnerin stellte dann fest, dass jemand versucht hatte, die Balkontür aufzubrechen. Personen hat sie nicht mehr gesehen.

Schmuck erbeuteten Einbrecher, die am Donnerstagnachmittag ein Haus an der Antruper Straße aufgebrochen haben. Die Unbekannten hebelten die Terrassentür auf und kamen so in die Räume. Sie durchsuchten die Zimmer und entkamen unerkannt mit der Beute.

Marl:

Aus einer Wohnung an der Bergstraße haben Einbrecher am Donnerstag im Laufe des Tages Bargeld gestohlen. Die Eindringlinge hatten die Wohnungstür aufgehebelt und die Zimmer durchsucht.

Waltrop:

Nachdem sie vergeblich versucht hatten, eine Wohnungstür in einem Haus an der Stegerwaldstraße aufzubrechen, sind die Einbrecher zwischen Mittwoch und Donnerstag über ein Vordach auf den Balkon geklettert. Dort haben sie ein Fenster eingeschlagen und sind so in die Wohnung gekommen. Ob sie etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

