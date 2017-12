POL-RE: Gladbeck: Autofahrer fährt auf der Lohstraße 10-jährige Schülerin an und flüchtet

Recklinghausen (ots) - Donnerstag, gegen 13.40 Uhr, war eine 10-jährige Schülerin aus Marl auf der Lohstraße auf dem Heimweg. Als ein unbekannter Autofahrer rückwärts aus einer Parkbucht fuhr, achtete er wohl nicht auf die 10-Jährige und führ sie so an, dass sie stürzte. Der unbekannte Autofahrer fuhr dann weiter, ohne sich um die verletzte Schülerin zu kümmern. Zu dem flüchtigen Auto ist lediglich bekannt, dass es ein hellgraues Auto war. Fahrer war ein jüngerer Mann mit weißem Pullover. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

